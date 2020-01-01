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مصر.. حكم قضائي بحبس الفنان عمرو واكد

الأربعاء 29 يناير 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. حكم قضائي بحبس الفنان عمرو واكد


وكالات / سما /

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر، أمس الثلاثاء، بمعاقبة الفنان عمرو عبداللطيف إمام، الشهير بـ"عمرو واكد"، بالحبس لمدة 6 أشهر ودفع كفالة مقدارها 10 آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 312 ألف و963 جنيه، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بمصاريف محاكمة اتهامه بالتهرب من الضرائب.

وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون التجارية، عن تهرب واكد من دفع الضرائب التي بلغت 312 ألف و963 جنيه، وذلك عن أعمال التمثيل والأفلام التي شارك بها.

وتجتاح أزمة التهرب الضريبي الوسط الفني في مصر هذه الأيام، وأحدث المنضمين إلى القائمة المطربة المصرية الشعبية "بوسي"، حيث وجهت إليها النيابة تهمة التهرب، وإخفاء إدارة عملها مع شركات إنتاج فني.

#مصر #عمرو واكد #حكم قضائي

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