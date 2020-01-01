ست حيل للتخلص من رائحة الملابس الكريهة

وكالات / سما /

أكثر ما يزعج المرأة رائحة الغسيل الكريهة التي تستمر لفترة طويلة، حتى مع استخدام المنظف الخاص ومعطر الملابس، وبعد تجفيفها تظل رائحتها كما هي، لذلك نوضح لكم بعض الحيل لإزالة هذه الروائح، وفقا لما ذكر موقع (مصراوي) نقلاً عن "wikihow":

- يمكنك إزالة الروائح الكريهة من الملابس، من خلال إضافة كوب من الخل في غسالة الملابس، عند البدء في الغسيل، فهو يساعد على قتل البكتريا التي تسبب الرائحة.

- احرصي على وضع كمية وفيرة من منظف الملابس.

- يمكنك إضافة بيكربونات الصوديوم مع المنظف، حيث يساهم في امتصاص الرائحة الناتجة عن العرق في الملابس.

- يساعد الهواء البارد في الثلاجة على إزالة رائحة العفن من الملابس، وذلك عن طريق وضع الملابس بداخل كيس محكم الإغلاق، ثم اتركيه في الثلاجة لبضع ساعات، ثم بعد ذلك اغسلي الملابس وجففيها.

- تعتبر صودا الخبز من الطرق الأكثر انتشارًا، التي تساهم في إزالة الروائح الكريهة الناتجة من بقع العرق، وذلك من خلال وضع صودا على الملابس المراد تنظيفها، ثم اتركيه 20 دقيقة ثم إزالتها بفرشاة أسنان، أو بطريقة أخرى، بوضع القليل منها في درج غسالة الملابس لتمتص رائحة العفن.

- يمكنك التخلص من الروائح الكريهة في ملابسك، بوضع هذه الملابس داخل كيس مخصص، يحتوي هذه الكيس على بعض أقراص الفحم المنشط، حيث إنه له تأثير قوي على إزالة العفن.