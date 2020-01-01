مستوطنون ينصبون سياجا حديديا قرب الحرم الإبراهيمي

الخليل / سما /

نصب مستوطنون، اليوم الأربعاء، سياجا حديديا على ارتفاع مترين، قرب الحاجز العسكري باستراحة الحرم الإبراهيمي الشريف، وأزالوا المظلة الموجودة في منطقة الصحن في الجزء المغتصب من الحرم.

وأفاد مدير الحرم الإبراهيمي حفظي أبو سنينة ، بأن المستوطنين يقومون بتنظيف الطابق الثاني من الاستراحة المستولى عليها من قبل الاحتلال، وأحاطوها بسياج حديدي، وأغلقوا المنطقة.

وأضاف انهم أقدموا على تغيير المظلة الموجودة في القسم المغتصب في منطقة الصحن من الحرم الابراهيمي، معتبرا أي تغيير هو مساس بحرمة المسجد الخاص بالمسلمين.