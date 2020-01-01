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"التربية" تتسلم مشروع توسعة مدرسة عزون بيت أمين بمديرية قلقيلية

الأربعاء 29 يناير 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم الأربعاء، مشروع توسعة مدرسة عزون بيت أمين الثانوية المختلطة، وبلغت قيمة الأعمال المنجزة للمشروع 170 ألف دولار بتمويل من وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المشروع اشتمل على تشييد مبنىً من طابقين؛ مكوّن من قاعة وغرفتين صفيتين وغرفة للمرشد التربوي ومشربية ومظلات، لافتةً إلى أهمية هذا المشروع كونه يخدم مدرسة تقع بمحاذاة إحدى مستوطنات الاحتلال وجدار الضم والتوسع.

وأكدت حرصها على توفير البيئة التعليمية المحفزة للطلبة، مشيرةً إلى أن تصميم هذا المشروع راعى كافة المعايير والمتطلبات اللازمة لخلق أفضل بيئة مدرسية.

#التربية والتعليم

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