لجنة الانتخابات الإسرائيلية تشطب يزبك من القائمة العربية المشتركة

القدس المحتلة / سما /

قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، شطب هبة يزبك من القائمة العربية المشتركة التي ستخوض الانتخابات العامة في الثاني من آذار المقبل.

واتهمت أحزاب إسرائيلية، يزبك، بالتحريض على العنف، وتمجيد الشهداء الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات. وهو ما نفته يزبك وقالت إنها أكدت على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق القرارات الشرعية.

وعقدت اللجنة جلستها للبحث في شطب عدد من القوائم والمرشحين عنها.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت قال إنه لا يؤيد هذه الخطوة، فيما يتوقع أن تقدم يزبك استئنافًا للمحكمة العليا الإسرائيلية.