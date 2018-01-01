الاحتلال يُدخل "إطارات جديدة " بعد منعها منذ مسيرات العودة في غزة

القدس المحتلة / سما /

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدخول كميات من إطارات جديدة للمركبات، بعد أن منع إدخالها لقطاع غزة منذ مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 آذار 2018، بحجة استخدامها خلال تلك المسيرات من قبل المتظاهرين وإشعالها على الحدود.

ووصلت 7 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الإطارات إلى معبر كرم أبو سالم، حيث دخلت الجانب الفلسطيني، ومن المتوقع بدء وصولها للمحال المختصة بهذا المجال، خلال ساعات.

وتم إدخال الإطارات بعد مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة السماح بذلك بحجج واهية، على الرغم من وجود اتفاق مسبق بإدخالها.

وكان الاحتلال يشترط تسليم الإطارات القديمة، وهو ما رفضته الجهات المختصة بغزة، قبل أن يوافق الاحتلال على إدخال الإطارات الجديدة بدون أي شروط.