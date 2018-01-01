  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الاحتلال يُدخل "إطارات جديدة " بعد منعها منذ مسيرات العودة في غزة

الأربعاء 29 يناير 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُدخل "إطارات جديدة " بعد منعها منذ مسيرات العودة في غزة


القدس المحتلة / سما /

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدخول كميات من إطارات جديدة للمركبات، بعد أن منع إدخالها لقطاع غزة منذ مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 آذار 2018، بحجة استخدامها خلال تلك المسيرات من قبل المتظاهرين وإشعالها على الحدود.

ووصلت 7 شاحنات محملة بكميات كبيرة من الإطارات إلى معبر كرم أبو سالم، حيث دخلت الجانب الفلسطيني، ومن المتوقع بدء وصولها للمحال المختصة بهذا المجال، خلال ساعات.

وتم إدخال الإطارات بعد مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة السماح بذلك بحجج واهية، على الرغم من وجود اتفاق مسبق بإدخالها.

وكان الاحتلال يشترط تسليم الإطارات القديمة، وهو ما رفضته الجهات المختصة بغزة، قبل أن يوافق الاحتلال على إدخال الإطارات الجديدة بدون أي شروط.

الأكثر قراءة اليوم

دحلان يوجه رسالة عاجلة للرئيس عباس ..

تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم

صورة.. ترامب مغردا بالعربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية وعاصمتها!!

الرئيس عباس: سنعيد هذه الصفعة صفعات بالمستقبل واتفقت مع هنية على لقائه بغزة

ترامب يكشف خطته .. القدس "عاصمة موحدة لاسرائيل" والمستوطنات والاغوار تحت سيادتها

لهذه الاسباب.. البيت الأبيض يحذر نتنياهو من خطوات ضم فورية

تسريبات من داخل البيت الأبيض تكشف "التحرك" بعد خطة ترامب

الأخبار الرئيسية

عريقات: وفد من فتح سيصل إلى غزة الأسبوع المقبل تتلوها زيارة من الرئيس للقطاع

أربعة محامين يهود هم من أعدوا صفقة القرن.. ماذا يربطهم بـ ترامب؟

القبة الحديدية وبيوت جنرالات إسرائيليين هدف وحدة حماس الاستخباراتية

رئيس

خبير دولي :صفقة القرن محكومة بالفشل لكنّ خيارات الفلسطينيين تتضاءل

كوشنر

كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"