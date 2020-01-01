بينيت يعلن تشكيل فريق خاص لتطبيق السيادة على الأغوار ومستوطنات الضفة

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أنه أمر بتشكيل فريق خاص للعمل فوراً على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق السيادة على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

وأوضح بينيت خلال المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي، أن الفريق يشمل مسؤولين من جميع الأفرع والمؤسسات العسكرية والأمنية المختلفة، وذلك لتطبيق السيادة وفق ما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبين بينيت، أن الفريق سيبدأ العمل فورًا على تطبيق السيادة، ولن ينتظر إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة في 2 آذار المقبل.

وقال "أخبرنا أعز صديق لدولة إسرائيل في البيت الأبيض، أن نقوم بتطبيق السيادة فورًا، وبعد أيام ستعترف الولايات المتحدة بها .. هذه هي أكبر فرصة سياسية قرعت أبوابنا منذ 50 عامًا، لكن الفرصة يمكن أن تمر، إذا لم يتم اغتنامها وتنفيذها".