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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة بينهم جريح

الأربعاء 29 يناير 2020 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأربعاء، 9 مواطنين من الضفة، بينهم فتى جريح من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال نادي الأسير، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي بيت أمر ودورا في الخليل، وهم: الجريح نور محمد الصليبي (18 عاما)، ومحمد موسى عوض، وسعد عدنان زعاقيق، وأنس تيسير العواودة، وهو أسير سابق.

ومن القدس، اعتقل الاحتلال خمسة شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب عُرف منهم ثلاثة فتية وهم: أحمد المغربي، ومهران الجعبري، ومهند الحمد الله، بالإضافة إلى أحد حارس المسجد الأقصى حمزة نمرة، وشاب آخر جرى اعتقاله من أمام حاجز قلنديا لم تعرف هويته.

حالة الجريح نور محمد صليبي:

الأسير نور صليبي (18 عاما) أُصيب في تاريخ السادس من ديسمبر 2019، برصاص جيش الاحتلال، ووصفت حالته في حينه بالخطيرة، بعد أن أُصيب برصاصة في بطنه وخرجت من ظهره، ووفقاً لعائلته فإن نور ما يزال يخضع للعلاج وقد يحتاج لعدة أشهر لاستكماله.

وخلال عملية اعتقاله فجراً رفض جنود الاحتلال أخذ التقارير الطبية وكذلك الدواء، وتوجه والده منذ الصباح إلى معتقل "عتصيون" في محاولة لإدخال الدواء لنجله.

#الاحتلال #الضفة المحتلة

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