  1. الرئيسية
  2. الصحة

أطعمة و مشروبات تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 29 يناير 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطعمة و مشروبات تحميك من الإصابة بفيروس كورونا


وكالات / سما /

تساهم بعض الأطعمة في تقوية جهاز المناعة بالجسم، وزيادة كرات الدم البيضاء التي تكافح العدوى، وبالتالي تحمي من الإصابة بالفيروسات وخاصة فيروس كورونا الذي أصبح محور قلق العالم الآن، ومن أبرز تلك الأطعمة الفواكه الحمضية والفلفل الأحمر وغيرها.

نستعرض "الكونسلتو" أبرز الأطعمة التي تساهم في تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا، وفقًا لموقع"Healthline".

تحتوي الفواكه الحمضية على فيتامين سي، الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة، كما يساع على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تعمل على مكافحة الأمراض والالتهابات، ولا يستطيع الجسم إنتاج فيتامين سي تلقائيًا لذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي عليه، مثل: الجريب فروت، والبرتقال، واليوسفي، والليمون.

يحتوي الفلفل الأحمر على ضعف ما تحتويه الثمار الحمضية من فيتامين سي، كما أنه مصدر غني للبيتاكاروتين، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعزيز جهاز المناعة لمقاومة الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم، وخاصة الأمراض التي تنتشر بفصلي الخريف والشتاء، بسبب نشاط البيكتريا والفيروسات.

يحتوي البروكلي على الفيتامينات والمعادن، ومن أبرزها فيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى نسب عالية من مضادات الأكسدة والألياف الأخرى، ويعد البروكلي من أكثر الخضروات صحة للجسم، ويمكن تناوله بالعديد من الطرق، ويساهم البروكلي في رفع جهاز المناعة بالجسم لمقاومة الأمراض.

يساهم الثوم في رفع مناعة الجسم للحد من الإصابة بمختلف الأمراض، كما أقر المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية الأمريكي، أنه يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم، وإبطاء تصلب الشرايين، ويسبب تعزيز مناعة الجسم بسبب احتوائه على كميات مُركزة من المركبات التي تحتوي على الكبريت، مثل الأليسين.

يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهابات والأمراض الالتهابية المصاحبة لبعض الأمراض، بالإضافة إلى أنه يساهم في رفع جهاز المناعة بالجسم، وجعلها تقاوم الأمراض، ويساعد الزنجبيل في تقليل الغثيان، بالإضافة إلى مساعدته في تقليل الألم المزمن، ويحتوي على خصائص لخفض الكوليسترول الضار من الجسم.

السبانخ من الخضروات الملئية بفيتامين سي، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من مضادات الأكسدة والبيتاكاروتين، مما تزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى والأمراض، ومن الأفضل تناولها بصورتها الطبيعية للحفاظ على فوائدها للجسم.

يحتوي الزبادي على فيتامين د الذي يساعد على رفع جهاز المناعة بالجسم، ويعزز دفاعاته الطبيعية ضد الأمراض، ويمكن إضافة العسل الأبيض له للحصول على أكبر فوائد ممكنة لتعزيز المناعة، خاصة عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التي ظهرت مؤخرًا.

يستخدم الكركم كمضاد للالتهابات، كما يساهم في علاج التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتويدي، ويحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تساعد في الحد من الإصابة بالأمراض، كما تعمل على تعزيز جهاز المناعة.

الشاي بمختلف أنواعه سواء الأخضر أو الأسود على حد سواء يحتوي على مركب الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة، ويساهمان في رفع جهاز المناعة ليستطيع الجسم مقاومة الأمراض، خاصة في فصلي الخريف والشتاء.

يحتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفولات، والبوتاسيوم وفيتامين K، وفيتامين C، ومن المعروف أن فيتامين C يساهم في رفع جهاز المناعة، وزيادة خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى، وجعل الجسم قادر على مقاومة الأمراض.

#أطعمة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

دحلان يوجه رسالة عاجلة للرئيس عباس ..

تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم

جملة تسهيلات إسرائيلية مفاجئة لقطاع غزة .. تعرف عليها

صورة.. ترامب مغردا بالعربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية وعاصمتها!!

صحيفة عبرية : الرئيس عباس وصف ترامب بـ"الكلب وابن كلب" وهذا ما قاله ايضا ..

الرئيس عباس: سنعيد هذه الصفعة صفعات بالمستقبل واتفقت مع هنية على لقائه بغزة

"واشنطن بوست" الأميركية تكشف مزيد من التفاصيل حول "صفقة القرن "

الأخبار الرئيسية

أربعة محامين يهود هم من أعدوا صفقة القرن.. ماذا يربطهم بـ ترامب؟

القبة الحديدية وبيوت جنرالات إسرائيليين هدف وحدة حماس الاستخباراتية

رئيس

"صفقة القرن محكومة بالفشل لكنّ خيارات الفلسطينيين تتضاءل"

كوشنر

كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"

اضراب شامل يعم قطاع غزة ورفع اعلام سوداء احتجاجًا على صفقة القرن