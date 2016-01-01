  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أنباء سارة لمستخدمي هواتف آيفون القديمة!

الأربعاء 29 يناير 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء سارة لمستخدمي هواتف آيفون القديمة!


وكالات / سما /

يمكن أن تحصل هواتف آيفون على فرصة جديدة للاستمرار في العمل، بفضل تحديث يُزعم طرحه هذا العام من قبل آبل.

ومن المتوقع أن يعمل تحديث iOS 14 المحتمل، على الهواتف التي يعود تاريخها إلى عام 2016.

وتصدر آبل، سنويا، تحديثا جديدا لهواتف آيفون، مع إضافة ميزات جديدة وتصحيح الأخطاء والثغرات الأمنية.

وعادة، تحصل النماذج الصادرة قبل عامين أو ثلاثة على التحديث، ولكن آبل تخطط للحفاظ على دعم الهواتف القديمة، مثل آيفون 6S  وآيفون SE، وفقا لتسريب موقع  iPhoneSoft، الذي يزعم أن جميع أجهزة آيفون iOS 13، ستحصل على تحديث iOS 14.

وتدوم كل نسخة من نظام iOS نحو عام، لذلك من المحتمل أن تستمر هذه الهواتف في الحصول على التحديث حتى عام 2021.

وعادة، تفقد معظم هواتف أندرويد الدعم بعد عام أو عامين - الأمر الذي يخلق مشاكل حقيقية لدى المستخدمين.

وتتمثل الأخبار السيئة في أن آبل لم تؤكد أن نظام التشغيل iOS 14 موجود بالفعل، ومن المحتمل ألا نسمع شيئا عن نظام التشغيل هذا، حتى إطلاق حدث WWDC السنوي في يونيو المقبل.

وحتى ذلك الحين، يجب أخذ كل الشائعات والتسريبات بحذر شديد.

#آيفون #هواتف

الأكثر قراءة اليوم

دحلان يوجه رسالة عاجلة للرئيس عباس ..

تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم

جملة تسهيلات إسرائيلية مفاجئة لقطاع غزة .. تعرف عليها

صورة.. ترامب مغردا بالعربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية وعاصمتها!!

صحيفة عبرية : الرئيس عباس وصف ترامب بـ"الكلب وابن كلب" وهذا ما قاله ايضا ..

الرئيس عباس: سنعيد هذه الصفعة صفعات بالمستقبل واتفقت مع هنية على لقائه بغزة

ترامب يكشف خطته .. القدس "عاصمة موحدة لاسرائيل" والمستوطنات والاغوار تحت سيادتها

الأخبار الرئيسية

أربعة محامين يهود هم من أعدوا صفقة القرن.. ماذا يربطهم بـ ترامب؟

القبة الحديدية وبيوت جنرالات إسرائيليين هدف وحدة حماس الاستخباراتية

رئيس

"صفقة القرن محكومة بالفشل لكنّ خيارات الفلسطينيين تتضاءل"

كوشنر

كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"

اضراب شامل يعم قطاع غزة ورفع اعلام سوداء احتجاجًا على صفقة القرن