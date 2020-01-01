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برشلونة يرفض أربعة مهاجمين على رأسهم تاديتش

الأربعاء 29 يناير 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يرفض أربعة مهاجمين على رأسهم تاديتش


وكالات / سما /

تصدر المهاجم الصربي دوسان تاديتش، لاعب أياكس امستردام الهولندي، بشكلٍ مفاجئ قائمة المرشحين لتعويض غياب الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة، المصاب منذ أسابيع وحتى شهر أبريل القادم.

وكان الإسباني رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا الأقرب لتعويض إصابة لويس سواريز، إلا أن الصفقة فشلت في الساعات الماضية.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن وكلاء تاديتش تواصلوا مع برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، لنقل موكلهم إلى ملعب كامب نو.

وأشارت الصحيفة إلى رفض إدارة برشلونة التوقيع مع تاديتش، مثله مثل مهاجمين أخرين عرضوا على النادي على رأسهم فيرناندو يوريننتي وكريستوف بيونتك وإسلام سليماني.

ومن المرشحين للانتقال إلى برشلونة لاعبه السابق بيدرو رودريجيز، الذي يمتلك عقداً ينتهي في شهر يونيو القادم، ولن يجد النادي صعوبة في ضمه من تشيلسي.

ويعتبر الجابوني بيير أوباميانج مهاجم آرسنال المفضل للانتقال إلى برشلونة، إلا أن النادي اللندني لا يفكر في تركه.

وهنالك إسم أراده برشلونة وهم وسام بن يدر، لكن موناكو يرفض التخلي عنه.

#برشلونة #تاديتش

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