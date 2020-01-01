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سولشاير: بوجبا يشعر بالملل من الإصابات

الأربعاء 29 يناير 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير: بوجبا يشعر بالملل من الإصابات


وكالات / سما /

قال أولي جنار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد، إن بول بوجبا يشعر بالملل من الإصابات في ظل معاناته من مشكلة في الكاحل، مشيراً في السياق نفسه، إلى أن اللاعب الفرنسي يرغب بشدة في العودة إلى المستطيل الأخضر.

وكان بوجبا، الذي شارك في 4 مباريات فقط بين شهري سبتمبر وديسمبر، قد لعب جميع مباريات مانشستر يونايتد في أغسطس الماضي، لكن آخر ظهور له مع الفريق كان ضد نيوكاسل قبل أن يخضع لعملية جراحية.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: “عندما يتعرض اللاعب لإصابة قوية، يصبح من الصعب تحديد موعد لعودته، كذلك، سيحتاج بوجبا للتدرب لفترة قبل العودة لكامل لياقته والمشاركة في المباريات”.

وتابع: “لقد أمضى موسماً سيئاً بسبب الإصابة، وهو لديه رغبة شديدة في العودة لمداعبة كرة القدم، فهو يحب اللعب ويحب الحضور إلى التدريبات أيضاً، ولكن كما قلت؛ من الصعب تحديد جدول زمني للإصابات طويلة المدى”.

وأوضح: “أرى أن بوجبا يشعر بالملل من الإصابات، فهو لاعب من الطراز الرفيع وليس لدي أي شك في أنه سيستمتع باللعب عند العودة، وأعتقد بأنه سيبدأ في العمل على العشب قريباً”.

ويواجه مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس كاراباوعلى ملعب الاتحاد.

#سولشاير #الإصابات #بوجبا #مانشستر يونايتد

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