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الكشف عن راتب إريكسن الضخم مع إنتر ميلان

الأربعاء 29 يناير 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن راتب إريكسن الضخم مع إنتر ميلان


وكالات / سما /

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي أمس الثلاثاء رسمياً تعاقده مع صانع الألعاب ولاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن قادماً من صفوف توتنهام الإنجليزي.

وأتم إنتر ميلان رسمياً الصفقة الكبيرة التي انتظرت كثيرات وكلفت خزائنه مبلغاً قيمته 20 مليون يورو، على الرغم من أن عقد إريكسن مع توتنهام كان يتبقى له 6 أشهر فقط على الانتهاء.

وكشفت وسائل الإعلام العالمية والإيطالية على الراتب الذي سوف يحصل عليه الدنماركي كريستيان إريكسن خلال عقده مع إنتر ميلان.

وكشفت شبكة “سكاي سبورت” أن إريكسن سوف يتقاضى مبلغاً قيمته 320 ألف جنية إسترليني كراتب أسبوع مع إنتر ميلان.

وأكدت الشبكة العالمية أن راتب إريكسن الثابت هو 260 ألف جنية إسترليني ولكن مع المتغيرات والحوافز يمكنه أن يصل إلى 320 ألف جنية إسترليني.

#إنتر ميلان #كريستيان إريكسن

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