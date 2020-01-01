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إليسا أول فنانة تهاجم الزعماء العرب بعد "صفقة القرن".. فماذا قالت

الأربعاء 29 يناير 2020 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إليسا أول فنانة تهاجم الزعماء العرب بعد "صفقة القرن".. فماذا قالت


رام الله / سما /

هاجمت الفنانة اللبنانية، إليسا، الزعماء العرب، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وغرّدت إليسا عبر حسابها بموقع "تويتر": "قال صفقة القرن رح تجيب السلام.. على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن.. شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل".

وأضافت "البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام، وحكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين".

#اليسا #صفقة القرن #القدس

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