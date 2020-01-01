إليسا أول فنانة تهاجم الزعماء العرب بعد "صفقة القرن".. فماذا قالت

رام الله / سما /

هاجمت الفنانة اللبنانية، إليسا، الزعماء العرب، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وغرّدت إليسا عبر حسابها بموقع "تويتر": "قال صفقة القرن رح تجيب السلام.. على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن.. شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل".

قال صفقة القرن رح تجيب السلام... على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن... شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام ❤و حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين — Elissa (@elissakh) ٢٨ يناير ٢٠٢٠

وأضافت "البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام، وحكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين".