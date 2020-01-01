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إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة سلمية منددة بـ"صفقة القرن" في مخيم العروب

الأربعاء 29 يناير 2020 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين وطلبة المدارس بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلّمية منددة بما يسمى "صفقة القرن" في مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المسيرة التي شارك فيها طلبة المدارس، للتنديد بالصفقة وبالسياسة الأميركية المنحازة لحكومة الاحتلال، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأفاد مواطنون وشهود عيان ، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على مدخل المخيم الذي أغلقته بمكعبات أسمنتية، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الوصول الى الشارع الالتفافي.

#إصابات #صفقة القرن #مخيم العروب

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