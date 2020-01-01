  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القبة الحديدية وبيوت جنرالات إسرائيليين هدف وحدة حماس الاستخباراتية

الأربعاء 29 يناير 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القبة الحديدية وبيوت جنرالات إسرائيليين هدف وحدة حماس الاستخباراتية


وكالات

قال موقع واللا العبري إنه في الوقت الذي تجري فيه حركة حماس مفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل" للتوصل إلى اتفاق تهدئة، تقوم الحركة ببناء ذراعها العسكري على نحو أكثر تطورا.

وأضاف الموقع أن الحركة تقوم بجهد استخباراتي مكثف لجمع معلومات حول نظام القبة الحديدية وتحديد المواقع التي تسقط فيها الصواريخ في المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وأوضح الموقع أن هذه الجهود الاستخباراتية تهدف لتحسين دقة الصواريخ والتغلب على نظام القبة الحديدية ولمعرفة الأماكن التي يمكن استهدافها في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر الموقع أن هناك جهدا رئيسيا آخر لحماس يتمثل في إنشاء مقر كامل لتمويل وتنفيذ العمليات الفدائية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

بالأمس، زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي أنه أحبط محاولة من قبل حركة حماس لجمع معلومات عن القبة الحديدية، وذلك بعد التحقيق مع شابين من غزة من حملة الهوية الإسرائيلية ويسكنان في الداخل المحتل.

وقال الموقع إنه تم الكشف عن القضية من خلال لائحة الاتهام التي وجهت للشابين. ووفقا لمصادر أمنية إسرائيلية، اعتادت حماس على إرسال مرضى إلى "إسرائيل للقيام" بأنواع مختلفة من النشاطات الاستخباراتية.

ووفقا للموقع، طلبت حماس من غزيين دخلوا إلى "إسرائيل" توثيق مواقع منازل العديد من كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية، والعمل في بيوت العسكريين الإسرائيليين وتوثيق المنشآت الأمنية. 

وأوضح الموقع أن هناك تخوفات لدى الأذرع الأمنية الإسرائيلية من أن دخول الآلاف من العمال الفلسطينيين من قطاع غزة سيصنع كنزا مهما من المعلومات لوحدة التجسس التابعة لحماس.

#القبة الحديدية #حماس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

دحلان يوجه رسالة عاجلة للرئيس عباس ..

تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم

جملة تسهيلات إسرائيلية مفاجئة لقطاع غزة .. تعرف عليها

صورة.. ترامب مغردا بالعربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية وعاصمتها!!

صحيفة عبرية : الرئيس عباس وصف ترامب بـ"الكلب وابن كلب" وهذا ما قاله ايضا ..

"واشنطن بوست" الأميركية تكشف مزيد من التفاصيل حول "صفقة القرن "

الرئيس عباس يدعو قادة حماس لاجتماع القيادة الطارئ مساء اليوم

الأخبار الرئيسية

رئيس

"صفقة القرن محكومة بالفشل لكنّ خيارات الفلسطينيين تتضاءل"

كوشنر

كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"

اضراب شامل يعم قطاع غزة ورفع اعلام سوداء احتجاجًا على صفقة القرن

الشيخ: وفد قيادي من الفصائل سيتوجه إلى قطاع غزة للبدء بحوار وطني شامل

عباس

الرئيس عباس: سنعيد هذه الصفعة صفعات بالمستقبل واتفقت مع هنية على فتح صفحة جديدة ولقائه بغزة