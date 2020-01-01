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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في الأغوار

الأربعاء 29 يناير 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الأغوار / سما /

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية في الأغوار، ونصبت العديد من الحواجز الطيّارة في مختلف المناطق، لمنع وصول المواطنين من مختلف المحافظات إلى هناك ضمن حملة "حماية الأغوار"، وذلك عقب الاعلان عن ضمها في بنود ما يسمى "صفقة القرن".

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، إن تدريبات عسكرية إسرائيلية تجرى منذ ساعات الصباح في مناطق وادي المالح، وخربة سمرة، والشق، عدا عن الحشود التي تتواجد في مختلف مناطق الأغوار منذ ساعات الليل وصباح اليوم.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أعلنت عن برنامج فعاليات حماية الأغوار، والتي تنطلق اليوم الساعة العاشرة صباحا، حيث من المخطط الوصول للأراضي التي منعت قوات الاحتلال أصحابها من زراعتها، وتنفيذ نشاط لحراثة هذه الأراضي.

#الاحتلال

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