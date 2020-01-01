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صحيفة عبرية: لن يتم طرح قرار تطبيق السيادة الأحد المقبل

الأربعاء 29 يناير 2020 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: لن يتم طرح قرار تطبيق السيادة الأحد المقبل


القدس المحتلة / سما /

 كشف مسؤول في حزب الليكود الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قرار تطبيق السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت وبعض مستوطنات الضفة الغربية، لن يتم يوم الأحد المقبل.

وأوضح المسؤول في حديث لـ صحيفة يسرائيل هيوم، إنه من المستحيل أن يتم إنهاء كافة الترتيبات والأعمال التمهيدية لتقديم القرار والموافقة عليه لتنفيذه فورًا.

وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات أدلى بها كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير، قال فجر اليوم في مقابلة مع شبكة CNN الأميركية، إنه يستبعد إعلان تطبيق السيادة يوم الأحد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد بنفسه، الليلة الماضية، أنه سيتم، يوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الإعلان عن تطبيق السيادة.

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