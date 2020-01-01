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الاونروا : الدعوة لإنهاء عملنا عبر "صفقة القرن" باطلة وخدماتنا مستمرة

الأربعاء 29 يناير 2020 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : الدعوة لإنهاء عملنا عبر "صفقة القرن" باطلة وخدماتنا مستمرة


غزة / سما /

ردّ الناطق الرسمي للأونروا سامي مشعشع على مناداة "صفقة القرن" بإنهاء عمل الاونروا،  قائلا "ولاية الاونروا، والتي صوتت 169 دولة قبل شهر على تجديدها لثلاث سنوات اخرى، واضحة وهي ولاية لا تملك هذه الدولة أو تلك نفيها ولا تغيرها مثل هذه الاتفاقيات، مرجعية الأونروا تبقى دوما الجمعية العمومية للأمم المتحدة بكامل هيئتها ومستندة إلى القانون الدولي والقرارات الدولية التي تضمن وتحمي مكانة ومطالب لاجئي فلسطين".

وتابع في بيان صدر عن الوكالة "خدمات الأونروا فى شرقي القدس والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا مستمرة دونما انقطاع وحتى يصار إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد "ان لا نية للوكالة بإنهاء عملها ولا بتسليم مهامها لأية جهة كانت وستستمر فى التواجد على الأرض، مدارسنا وعيادتنا وخدماتنا الحيوية الأخرى مستمرة، الدعوة لانهاء عملنا قبل معالجة جذور القضية واحقاق الحقوق يضرب بعرض الحائط آمال ملايين اللاجئين الفلسطينيين وهي دعوة باطلة".

#الاونروا #صفقة القرن #ترامب

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