غرينبلات : صفقة القرن بخطر بحال لم ينتخب ترامب

وكالات

قال المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إن عدم انتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية من شانه، أن يعرض "صفقة القرن" إلى الخطر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كشف، مساء الثلاثاء، رسميا بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن خطته التي تضع شروطا مشددة لقيام دولة فلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن دون القدس المحتلة، مع السماح لإسرائيل بضم المستوطنات والأغوار ومنطقة البحر الميت.

وحذر مستشار الرئيس ترامب والمبعوث السابق للشرق الأوسط في حديثه، اليوم الأربعاء، للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" من أن انتخاب رئيس ديمقراطي للبيت الأبيض يمكن أن يعرض برنامج السلام في الشرق الأوسط للخطر.

وقال غرينبلات "إذا لم يتحقق السلام في عهد ترامب، وكان انتخاب ديموقراطي للبيت الأبيض سيشكل خطرا على الخطة التي قدمت"، لكنه أضاف أنه يعتقد أن ترامب سينتخب لفترة ولاية أخرى.

وتطرق غرينبلات إلى مسألة توقيت نشر "صفقة القرن"، بالتزامن مع جلسات الحصانة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الهيئة العامة للكنيست التي أثارت مزاعم حول تدخل ترامب السياسي في إسرائيل، قائلا "ليس هناك أي وقت مناسب لتقديم حل للصراع".

وأضاف "في كلتا الانتخابات، شعرنا حقا أن هذا كان تدخلا، لكن حقيقة أن نتنياهو وغانتس أعلانا عن قبول الخطة، يجب أن تزيل السؤال ومسألة التدخل السياسي، بدلا من انتقادها، حان الوقت لتنفيذها".

وحول العمل على تحضير "صفقة القرن"، قال غرينبلات "على مدى السنوات الثلاث الماضية، كنا نصغي إلى الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة. الجميع يضحون بموجب الخطة التي يستفيد منها الجميع. آمل أن تغير القيادة الفلسطينية رأيها وأن تتبع طريق السلام".

وحول ردود الفعل والمواقف في العالم إلى من الخطة، قال غرينبلات "أنا لست مندهشا من ردود الفعل في العالم العربي، وأعتقد أنها تمثل موقفا مفاده أن الوقت قد حان لخلق واقع مختلف. ترى الكثير من التغيير في العلاقات الإسرائيلية العربية في السنوات الثلاث الماضية، ترى أن سفراء الدول العربية كانون في مؤتمر الإعلان عن الخطة، وبذلك هم يعبرون عن موقف يريد بالفعل خلق حقيقة أخرى، لقد حان الوقت للتقدم إلى الأمام".