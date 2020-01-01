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اعتقال شاب على حاجز قلنديا ومواجهات في محيط جامعة القدس

الأربعاء 29 يناير 2020 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا على حاجز قلنديا شمال القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على شاب قبل أن تعتقله على حاجز قلنديا، كما استدعت مخابرات الاحتلال الشاب أسعد عجاج من القدس القديمة للتحقيق.

في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرق القدس، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والعيارات المطاطية تجاه المواطنين والطلبة، واغلقوا الشارع الرئيس قرب الجامعة، دون أن يكون هناك أي اصابات في صفوف المواطنين والطلبة.

 
#حاجز قلنديا #جامعة القدس

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