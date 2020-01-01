بايدن يهاجم "صفقة القرن" وإيفانكا تعبر عن فخرها بها

وكالات

اعتبر جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والمرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، نشر خطة السلام المسماة "صفقة القرن" بأنها "خداع سياسي" من قبل الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال بايدن في تغريدة له عبر تويتر، إن أي خطة للسلام يجب أن تتم بالاتفاق بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

ورأى أن هذه "الخدعة السياسية" يمكن أن تؤدي إلى إجراءات أحادية لضم الأراضي. معتبرًا أن هذه ليست الطريقة لضمان أمن إسرائيل، الذي عمل لسنوات طويلة من أجل تعزيزه وإبقاء إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية. كما قال.

من جهتها، قالت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي، والتي تعمل ضمن إدارته، إنها فخورة جدًا بخطة السلام الأكثر واقعيةً وتفصيلاً. كما وصفتها.

وقالت إن هذه الخطة أكثر واقعية وتفصيلاً، لأن المنطقة لديها الكثير من الإمكانيات لتصبح ذات مستقبل وردي.

وفي ذات السياق، التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فجر اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث الخطة الأميركية. فيما لم يفصح عن تفاصيل أكثر حول ما تم التباحث بشأنه.