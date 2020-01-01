أبو تريكة: تسقط "صفقة القرن" وتعيش فلسطين حرة

القاهرة / وكالات /

شنّ اللاعب المصري ونجم فريق النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، هجوما على "صفقة القرن" التي أعلن عن بنودها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسميا، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.



وقال أبو تريكة، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "تسقط صفقة القرن، وتعيش فلسطين حرة".

وكشف ترامب عن أن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.