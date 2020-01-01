  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أبو تريكة: تسقط "صفقة القرن" وتعيش فلسطين حرة

الأربعاء 29 يناير 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو تريكة: تسقط "صفقة القرن" وتعيش فلسطين حرة


القاهرة / وكالات /

شنّ اللاعب المصري ونجم فريق النادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، هجوما على "صفقة القرن" التي أعلن عن بنودها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسميا، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال أبو تريكة، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "تسقط صفقة القرن، وتعيش فلسطين حرة".

وكشف ترامب عن أن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

#أبو تريكة #صفقة القرن #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

دحلان يوجه رسالة عاجلة للرئيس عباس ..

تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم

جملة تسهيلات إسرائيلية مفاجئة لقطاع غزة .. تعرف عليها

صورة.. ترامب مغردا بالعربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية وعاصمتها!!

صحيفة عبرية : الرئيس عباس وصف ترامب بـ"الكلب وابن كلب" وهذا ما قاله ايضا ..

"واشنطن بوست" الأميركية تكشف مزيد من التفاصيل حول "صفقة القرن "

الرئيس عباس يدعو قادة حماس لاجتماع القيادة الطارئ مساء اليوم

الأخبار الرئيسية

رئيس

"صفقة القرن محكومة بالفشل لكنّ خيارات الفلسطينيين تتضاءل"

كوشنر

كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"

اضراب شامل يعم قطاع غزة ورفع اعلام سوداء احتجاجًا على صفقة القرن

الشيخ: وفد قيادي من الفصائل سيتوجه إلى قطاع غزة للبدء بحوار وطني شامل

عباس

الرئيس عباس: سنعيد هذه الصفعة صفعات بالمستقبل واتفقت مع هنية على فتح صفحة جديدة ولقائه بغزة