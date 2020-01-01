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ثلث المقدسيين سيتم عزلهم عن المدينة وفق "صفقة القرن"

الأربعاء 29 يناير 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثلث المقدسيين سيتم عزلهم عن المدينة وفق "صفقة القرن"


القدس المحتلة / سما /

 أظهر تقرير لصحيفة يسرائيل هيوم العبرية، نشر منتصف الليلة، أن ثلث سكان شرقي القدس سيتم عزلهم عن المدينة، وفق الخريطة الأميركية لحدود "دولة إسرائيل"، والتي أعدت ضمن خطة "صفقة القرن".

وبحسب الصحيفة، فإن نحو 140 ألف فلسطيني يعيشون حاليًا في مساحة 3.5 كيلو متر مربع، من أصل 63 كيلو متر مربع "ضمتها إسرائيل إلى القدس عام 1967" مشيرةً إلى أن أولئك الفلسطينيون يعيشون بالأساس في مناطق عزلها الجدار الفاصل الذي تم بنائه منذ نحو 16 عامًا.

وأشارت إلى أن الجدار الفاصل الذي بني سيكون بمثابة الحدود الفاصلة بين الدولتين "إسرائيل" و "فلسطين" التي تم تحديدها عبر الخارطة مشيرةً إلى أن ذلك سيمنح اليهود لأول مرة منذ سنوات كثافة سكانية أكبر في القدس على حساب الفلسطينيين، بما يحسن التوازن الديمغرافي لصالح اليهود.

ولفتت إلى أن مصير الفلسطينيين الآخرين الذين سيبقون ضمن "حدود دولة إسرائيل" - وفق الخريطة - سيتم تخييرهم ما بين البقاء في مناطقهم أو الانتقال لـ "الدولة الفلسطينية" مشيرةً إلى أن 6 بالمائة منهم فقط يملكون "الهوية الإسرائيلية"، وأنه قد يسمح ضمن ترتيبات معينة بالبقاء لهم تلك المنطقة ومنحهم الهوية التي حرموا منها لسنوات بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة، أو أن يبقوا في وضعهم الحالي.

#القدس #صفقة القرن #عزل

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