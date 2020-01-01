امطار متفرقة فوق معظم المناطق

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يطرأ اليوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الخميس يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتهب رياح قوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاًن وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار خاصة خاصة خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.