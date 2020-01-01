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القواسمي: الانقسام وراء ظهورنا

الأربعاء 29 يناير 2020 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: الانقسام وراء ظهورنا


رام الله /سما/


 أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث باسمها أسامة القواسمي، أن من أهم نتائج اجتماعات القيادة اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس وبحضور كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلين عن حركتي "حماس" والجهاد، هو جعل الانقسام وراء ظهورنا، والانخراط في العمل النضالي الشعبي موحدين، والاتفاق على برنامج نضالي موحد، والبدء بتغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية تحت ولاية أوسلو، والانتقال لوظيفة الدولة .

وقال القواسمي، في بيان صحفي "إننا بالوحدة الوطنية وبالإرادة والعزيمة والنضال سنفشل كافة المشاريع التصفوية، خاصة صفقة العار والنصب والاحتيال الصهيو-أميركية، وأن الشعب الفلسطيني عصي على الكسر وسيقاوم هذا المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية".

وحيت حركة "فتح" أبناء شعبنا البطل في كل أماكن تواجدهم، الذين هبوا في هذه اللحظات للتعبير عن رأيهم بالطريقة التي يرونها مناسبة ضد أكبر عملية نصب في التاريخ.

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