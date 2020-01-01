غدا.. اضراب شامل في قطاع غزة احتجاجًا على صفقة القرن

غزة / سما /

أعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، الاضراب الشامل غدًا الأربعاء في كافة مرافق الحياة في القطاع احتجاجًا على صفقة القرن.

وأوضحت لجنة المتابعة في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، أن الإضراب يشمل كافة مرافق الحياة ما عدا وزارة الصحة.

وقالت اللجنة: "جاء الإضراب لتوجيه رسائل واضحة للاحتلال بأن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها".

وفيما يلي نص البيان كما وصل سما الاخبارية:

بيان هام صادر عن لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية

ليعم الإضراب الشامل وترفع الأعلام السوداء غداً رفضاً لصفقة العار

يا أبناء شعبنا الفلسطيني البطل،،،

جماهير شعبنا في القطاع الصامد،،،

ها أنتم اليوم تُعبّرون بكل عنفوان وتصعيد نضالي وحشد جماهيري رفضكم لمؤامرة صفقة العار الأمريكية، وتؤكدون إصراركم الراسخ على مواجهة الإدارة الأمريكية بقيادة المجرم " ترامب" ، والنضال الدؤوب سوياً وفي مختلف أشكال النضال من أجل قبر هذه الصفقة المشؤومة التي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم والتي تؤكد فيها هذه الإدارة الأمريكية المجرمة عدائها المطلق لحقوقنا ومشاركتها في جرائم الاحتلال على الأرض.

إننا في لجنة المتابعة للقوى الوطنيه والإسلامية ونحن نعتز بالوحدة الوطنية التي تجسدت بموقف الإجماع الوطني الرافض للصفقة، فإننا ندعو أبناء شعبنا أينما وجدوا في مختلف الساحات إلى مواصلة رص الصفوف وتوحيد الجهود للتصدي للصفقة، وتصعيد الاشتباك المفتوح والانتفاضة في وجه الاحتلال الصهيوني.

جماهير شعبنا،،،

إن الإعلان الأمريكي عن صفقة القرن يمثل حلقة جديدة من حلقات المخططات الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، بل وتصفية الوجود الفلسطيني على أرضه والهوية الوطنية الفلسطينية، لذا وفي ظل هذا المخطط الخطير نجدد دعواتنا لكل شعبنا بمختلف قطاعاته ومشاربه السياسية والمجتمعية بالوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن حقوق وثوابت شعبنا، غير القابلة للمساومة أو التصرف.

إننا في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية وفي ظل هذه اللحظة السياسية الخطيرة من إعلان الإدارة الأمريكية المجرمة عن صفقة العار، نؤكد على القرارات التالية:-

أولاً: قررت لجنة المتابعة الإعلان غداً الأربعاء عن إضراب شامل يشمل كل مرافق الحياة في قطاع غزة ما عدا وزارة الصحة، لتوجيه رسائل واضحة للعدو الصهيوأمريكي أن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها.

ثانياً: رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية، تعبيراً عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للصفقة.

ثالثاً: تجدد اللجنة تأكيدها على استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال من أجل إسقاط الصفقة.

تسقط صفقة القرن... الهزيمة المؤكدة لأمريكا .. الهزيمة للكيان الصهيوني .. والنصر لشعبنا الصامد المناضل