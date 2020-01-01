الملك سلمان للرئيس: فلسطين قضيتنا وقضية العرب والمسلمين ونحن معكم

رام الله / سما /

علق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم الثلاثاء على اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن "صفقة القرن" التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية.

وأكد الملك سلمان أن موقف المملكة العربية السعودية لن يتغير من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الملك سلمان: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم".

ودعا الملك، إلى وجوب تحقيق السلام الشامل والعادل على اعتبار أن السلام خيار استراتيجي، بما يؤدي إلى حل نهائي يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

من جهته قدم الرئيس محمود عباس شكره إلى خادم الحرمين الشريفين ومواقفه الثابتة لتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.