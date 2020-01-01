حزب الله يعّلق على إعلان "صفقة القرن" الأمريكية

بيروت /سما/

استنكر حزب الله اللبناني، إعلان ما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية، مؤكدة أنها تأتي على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة.

وشدد حزب الله في بيان صحفي له، مساء اليوم الثلاثاء، على أن صفقة العار خطوة خطيرة للغاية، مشيرة إلى أنه سيكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها.

وجاء في بيانه: "الإدارة الأمريكية وبعد عقود من دعم العدو واعتداءاته ومجازره بحق الشعوب العربية، توجت عدوانها اليوم، بمحاولة القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والشرعية".

واعتبر حزب الله أن مشروع التوطين المندرج في إطار هذه الصفقة يعد من أبرز المخاطر التي تهدف إلى الإطاحة بحق العودة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في أرضه، مشيرًا إلى أنه يهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، عن "خطة السلام" أو ما تعرف بـ"صفقة القرن"، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي".