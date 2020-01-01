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تركيا: خطة ترمب "ولدت ميتة" والقدس خط أحمر

الثلاثاء 28 يناير 2020 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: خطة ترمب "ولدت ميتة" والقدس خط أحمر


انقرة /سما/

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، إن خطة السلام المزعومة للولايات المتحدة الاميركية، ولدت ميتة.

وقال وزير الخارجية التركي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه "الصفقة" هي خطة ضم تهدف إلى قتل حل الدولتين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

واكد أنه لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال، وان القدس خطنا الأحمر، ولن نسمح بخطوات لتبرير الاحتلال والاضطهاد الإسرائيليين.

وقال: "سنكون دائما مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وسنواصل العمل من أجل فلسطين المستقلة، ولن ندعم أي خطة ترفضها فلسطين، لا يمكن للسلام أن يأتي إلى الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال."

#تركيا #صفقة القرن #فلسطين #القدس #ترامب

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