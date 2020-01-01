شاهد.. الرئيس: لن نقبل دولة بدون القدس وسنبدأ فورا باتخاذ الاجراءات لتغيير الدور الوظيفي للسلطة

رام الله / سما /

قال الرئيس محمود عباس في كلمته خلال اجتماع القيادة الطارئ في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، ان "صفقة القرن" لن تمر.

واكد الرئيس":استراتيجيتنا ترتكز على استمرار كفاحنا لانهاء الاحتلال"، مضيفا:"القدس ليست للبيع وليست للمساومة".

واشار الرئيس الى ان الفلسطينيين لن يقبلوا باقامة دولة فلسطينية بدون القدس .

وقال الرئيس، سنبدأ فورا باتخاذ كل الاجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة، تنفيذا لقرارات المجلسين المركزي والوطني.

وأكد ردا على اعلان الرئيس الأميركي ترمب بما يسمى "صفقة القرن"، أن القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على هذه القضية.

وأضاف" ان مخططات تصفية القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال ولن تسقط حقا ولن تنشئ التزاما، وقال: "سنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل".

يتبع..