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حركتا "حماس" و"الجهاد الاسلامي" تعقبان على اعلان صفقة القرن

الثلاثاء 28 يناير 2020 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركتا "حماس" و"الجهاد الاسلامي" تعقبان على اعلان صفقة القرن


غزة / سما /

عقبت حركتا (حماس) و(الجهاد الاسلامي) ، مساء اليوم الثلاثاء، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطته لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المعروفة إعلامياً باسم " صفقة القرن ".

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" "إن صفقة القرن لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وستسقط أمام وحدة الموقف الفلسطيني".

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب، في تصريح صحفي، إن الخطاب الذي أعلن عن تفاصيل مؤامرة القرن، مملوءاً بالأحقاد واستدعاء الأساطير لرمي المنطقة في أتون العنف.

ووصف من حضروا الخطاب بالبيت الأبيض بأنهم مجرمون ودميون أياديهم ملطخة بدم الأبرياء، وجاءوا لاستعراض القوة الاستعمارية، لينكشف زيف حديثهم عن السلام والعدل.

وأضاف: إن السفراء العرب الذين حضروا الاجتماع يمثلون منتهى التآمر ومنتهى الخيانة للشعب الفلسطيني والأمة، مشيرا إلى أن الموقف الفلسطيني الرافض لهذا الشر سيترجم بالحرص على تعزيز الوحدة والمشاركة مع الكل الوطني في مواجهة الصفقة وتفعيل المقاومة بكل أشكالها.

وأعلن ترمب مساء اليوم عن خطته لتحقيق "السلام" بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، معترفًا بالقدس غير المقسمة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقدم ترمب خطته أمام اعضاء الشيوخ الأمريكي في البيت الأبيض بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" وسفراء كل من دولة الامارات والبحرين وعمان.

#حماس #الجهاد الاسلامي #صفقة القرن #قطاع غزة

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