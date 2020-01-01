مسيرات غضب في الضفة رفضا لـ "صفقة القرن"

رام الله / سما /

عمت محافظات الضفة، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرات شعبية غاضبة، تنديدا بـ"صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي رام الله، تجمع عشرات المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، على ميدان المنارة في المدينة، بالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده ترمب بمشاركة بنيامين نتنياهو، وسط هتافات منددة بـ"صفقة القرن".

وأكد المشاركون في المسيرة التي دعت لها فصائل العمل الوطني وحركة فتح بالتزامن مع اعلان الرئيس الاميركي ترمب "صفقة القرن" دعم موقف القيادة من الصفقة، وأن شعبنا سيسقط هذه الصفقة المشبوهة كما أسقط العديد من المؤامرات سابقا، مطالبين بالرد على الصفقة بتفعيل القاومة الشعبية.

وتوجه المشاركون إلى ضريح الشهيد ياسر عرفات.

وفي نابلس، شارك المئات في وقفة دعم وتأييد للقيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات والتصدي لـ"صفقة القرن"، مؤكدين التفافهم حول الرئيس المتمسك بالثوابت الوطنية، ورفضهم المطلق لـ"صفقة القرن".

وفي جنين، تجمع عشرات المواطنين في ميدان الشهيد ياسر عرفات في المدينة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات دعم وتأييد للقيادة والرئيس ورفضهم لـ"صفقة القرن" التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، داعين إلى الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة المتمسكة بالثوابت.

كما شارك العشرات في وقفة دعم وتأييد للرئيس محمود عباس، ورفضا للصفقة في بلدة يطا جنوب الخليل، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين الهتافات الوطنية.