  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الثلاثاء 28 يناير 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في فلسطين


رام الله / سما /

أكدت وزارة الصحة، أن فلسطين خالية تماماً من فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن سائحاً صينياً كان أدخل اليوم إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد ظهور أعراض انفلونزا حادة عليه، وجرى تقديم اللازم له وأخذ عينات لفحصها في مختبر الصحة المركزي.

وأشارت إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت عدم إصابته بفيروس كورونا الجديد، وأن الانفلونزا التي أصابته هي انفلونزا موسمية عادية، وسيغادر المستشفى الليلة.

وأكدت الوزارة أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، رفعت درجة التأهب في مرافقها

#الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

جملة تسهيلات إسرائيلية مفاجئة لقطاع غزة .. تعرف عليها

صحيفة عبرية : الرئيس عباس وصف ترامب بـ"الكلب وابن كلب" وهذا ما قاله ايضا ..

قناة إسرائيلية تكشف : هذه الدول العربية ستدعم "صفقة القرن"

NYT : خطة ترامب ليست "صفقة قرن" وهذا هدفها الحقيقي

"واشنطن بوست" الأميركية تكشف مزيد من التفاصيل حول "صفقة القرن "

الرئيس عباس يدعو قادة حماس لاجتماع القيادة الطارئ مساء اليوم

صفقة القرن:ضم للمستوطنات و سيتم نقل احياء في القدس لسيطرة الفلسطينيين..

الأخبار الرئيسية

--

صورة.. ترامب مغردا بالعربية: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية وعاصمتها!!

ترامب

ترامب يكشف خطته .. القدس "عاصمة موحدة لاسرائيل" والمستوطنات والاغوار تحت سيادتها

هنية

تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم

ترامب

لهذه الاسباب.. البيت الأبيض يحذر نتنياهو من خطوات ضم فورية

دحلان يوجه رسالة عاجلة للرئيس عباس ..