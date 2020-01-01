الصحة: لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أكدت وزارة الصحة، أن فلسطين خالية تماماً من فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن سائحاً صينياً كان أدخل اليوم إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بعد ظهور أعراض انفلونزا حادة عليه، وجرى تقديم اللازم له وأخذ عينات لفحصها في مختبر الصحة المركزي.

وأشارت إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت عدم إصابته بفيروس كورونا الجديد، وأن الانفلونزا التي أصابته هي انفلونزا موسمية عادية، وسيغادر المستشفى الليلة.

وأكدت الوزارة أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، رفعت درجة التأهب في مرافقها