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موسكو : ليست الولايات المتحدة من يتخذ قرار التسوية في الشرق الاوسط

الثلاثاء 28 يناير 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو : ليست الولايات المتحدة من يتخذ قرار التسوية في الشرق الاوسط


موسكو /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن اقتراحات الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط هي واحدة من المبادرات وليست واشنطن من يتخذ قرار التسوية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه يجب أولا على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعلنوا رأيهم، وأن موسكو ليست طرفا في النزاع. يأتي ذلك عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تعرف باسم صفقة القرن.

كان الفلسطينيون قد اعلنوا، قبل الكشف عن الخطة، رفضهم لها بوصفها ترمي لتصفية القضية الفلسطينية.

#روسيا #الولايات المتحدة #الشرق الاوسط #صفقة القرن

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