ترامب يكشف خطته .. القدس ستبقى "العاصمة غير المقسمة"

غزة / سما /

كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن عن خطته للتسوية "صفقة القرن".

وقال ترامب:

- هذه الرؤية للسلام تختلف عن المقترحات السابقة وفيها تفاصيل اكثر من اي خطة سابقة

- رؤيتنا للسلام تتالف من ٨٠ صفحة ومفصلة اكثر من اي خطوة

- نتنياهو قال لي انه جاهز لتبني خطتي للسلام كاساس للتفاوض

-الخطة تقوم على ان القدس ستبقى عاصمة غير مقسمة

- ستضمن خطته دولة فلسطينية متصلةالاراضي

خطتي لا بد ان تكون منصفة للفلسطينيين

- سنشكل لجنة مشتركة لتحويل خريطة الطريق الخاصرة بالسلام وفق خطتي الى خطة تفصيلية

- اشار الى ان المسجد الاقصى سيبقى تحت الوصاية الاردنية

- خطتي ستمنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية حيث سنقوم بافتتاح سفارة لنا فيها.

- سنساعد في تمكين الفلسطينيين انفسهم

- العديد من الدول تريد المشاركة في توفير ٥٠ مليار دولار لمشاريع في الدولة الفلسطينية المستقبلية

- ارسلت الى عباس رسالة مفادها ان لدى الفلسطينيين ٤ سنوات لدراسة خطتي للسلام

- قلت لعباس اذا قبلتم بخطتي سنكون الى جانبكم لمساعدتكم في بناء دولتكم