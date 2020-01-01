ترامب يكشف خطته .. القدس ستبقى "العاصمة غير المقسمة"

كشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن عن خطته للتسوية "صفقة القرن".
وقال ترامب:
- هذه الرؤية للسلام تختلف عن المقترحات السابقة وفيها تفاصيل اكثر من اي خطة سابقة
- رؤيتنا للسلام تتالف من ٨٠ صفحة ومفصلة اكثر من اي خطوة
- نتنياهو قال لي انه جاهز لتبني خطتي للسلام كاساس للتفاوض
-الخطة تقوم على ان القدس ستبقى عاصمة غير مقسمة
- ستضمن خطته دولة فلسطينية متصلةالاراضي
خطتي لا بد ان تكون منصفة للفلسطينيين
- سنشكل لجنة مشتركة لتحويل خريطة الطريق الخاصرة بالسلام وفق خطتي الى خطة تفصيلية
- اشار الى ان المسجد الاقصى سيبقى تحت الوصاية الاردنية
- خطتي ستمنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية حيث سنقوم بافتتاح سفارة لنا فيها.
- سنساعد في تمكين الفلسطينيين انفسهم
- العديد من الدول تريد المشاركة في توفير ٥٠ مليار دولار لمشاريع في الدولة الفلسطينية المستقبلية
- ارسلت الى عباس رسالة مفادها ان لدى الفلسطينيين ٤ سنوات لدراسة خطتي للسلام
- قلت لعباس اذا قبلتم بخطتي سنكون الى جانبكم لمساعدتكم في بناء دولتكم