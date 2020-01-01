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تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم

الثلاثاء 28 يناير 2020 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اتصال هنية بالرئيس عباس مساء اليوم


غزة / سما /

أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، إتصالا هاتفيا مع الرئيس محمود عباس.

ووفق بيان صحفي وصل سما الاخبارية نسخة عنه، أكد هنية خلال الاتصال على موقف حماس برفض صفقة القرن، مشددا على  أننا جميعا في خندق مشترك للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا الكاملة في القدس واللاجئين والدولة. 

كما أكد هنية أهمية الوحدة الوطنية وجاهزية الحركة للعمل المشترك سياسيا وميدانيا في إطار نضالنا الشعبي لقطع الطريق على هذه التوجهات الامريكية الإسرائيلية .

وقال هنية خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس عباس، إن جماهيرنا في كافة أماكن تواجدها مستندة إلى هذا الموقف.

وشدد رئيس المكتب السياسي بأن أي مشروع يتجاوز حقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والواضحة لا مستقبل له على الاطلاق. 

من جهته ثمن الرئيس عباس  هذه المبادرة وأكد على موقفه الواضح برفض هذه الصفقة والعمل على المسارات السياسية والدبلوماسية والشعبية لمواجهتها، مرحبا بالعمل المشترك في الداخل والخارج بهذا الاطار.

وأشار الرئيس الى دعوته لاجتماع وطني الليلة حيث رحب رئيس المكتب السياسي بهذه الدعوة مشيرا الى مشاركة بعض الاخوة من الضفة في هذا اللقاء. 
وتم الاتفاق خلال الاتصال على استمرار التنسيق والتواصل المستمرين.

#هنية #الرئيس عباس #صفقة القرن

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