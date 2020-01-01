لهذه الاسباب.. البيت الأبيض يحذر نتنياهو من خطوات ضم فورية

واشنطن/ وكالات/

قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين إن البيت الأبيض أوضح لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه يعارض خطوات إسرائيلية أحادية الجانب وفورية، مثل ضم غور الأردن أو أجزاء أخرى من الضفة الغربية، في أعقاب استعراض الرئيس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لخطته لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والمتوقع مساء اليوم، الثلاثاء.

وذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، أن البيت الأبيض أوضح ذلك لرئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، بعدما زعم أمام ترامب، خلال لقائهما أمس، إنه بالإمكان تطبيق "صفقة القرن" بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل.

وحسب القناة 13، فإن السبب المركزي لمعارضة الأميركيين لخطوات ضم هي رغبتهم بتأييد أكبر عدد ممكن من الدول العربية لـ"صفقة القرن". كما أن إدارة ترامب تحاول ممارسة ضغوط على الفلسطينيين كي يؤيدوا الصفقة، وربما من خلال تعديلها، خلال السنوات المقبلة.

وقالت القناة 13، إن السبب الثالث لمعارضة الأميركيين لخطوات ضم إسرائيلية هو موقف الملك الأردني عبد الله الثاني، الذي يعارض ذلك بشدة، وحتى أنه يهدد بأن ضم غور الأردن سيقود إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل. وأضافت القناة أن البيت الأبيض لم ينفِ أقوال المسؤولين أعلاه ولكن رفض التطرق إلى أقوالهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس المستوطنات عن معارضته لـ"صفقة القرن"، وذلك بادعاء أنه "أدركنا أنها تشمل دولة فلسطينية". وجاء القرار بعد اجتماع قادة مجلس المستوطنات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، الليلة الماضية، وقالوا إن الخطة تشمل مفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن رئيس مجلس المستوطنات، دافيد إلحياني، قوله إنه ذُهل من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوافق على حل الدولتين. وأضاف إلحياني أنه "جئنا إلى واشنطن كي ندعم رئيس الحكومة والترحيب بدونالد ترامب. لكن بعد أن درسنا الأمور، أدركنا أن خطة السلام تشمل دولة فلسطينية. وأنا مذهول من أن نتنياهو يوافق على دولة فلسطينية في يهودا والسامرة".

والتقى نتنياهو، في واشنطن أمس، الإثنين، مع عدد من قادة مجلس المستوطنات، بهدف معرفة رد فعلهم في حال شملت "صفقة القرن" دولة فلسطينية. ونقلت القناة 13 عن مصدرين شاركا في اللقاء مع نتنياهو، قولهما إن الأخير سأل قادة المستوطنين "كيف تعرّفون دولة؟ وإذا لم يكن لديها جيش، هل هذه دولة؟". وحسب القناة، فإن نتنياهو أراد معرفة التبعات السياسية لخطوة كهذه.

ووفقا للتفاصيل التي رشحت عن "صفقة القرن" في تقارير إعلامية، فإن هذه الصفقة تشمل دولة فلسطينية منزوعة السلاح على جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتقضي بضم أجزاء واسعة منها إلى إسرائيل.