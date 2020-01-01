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المجلس الوطني يحذر تداعيات "صفقة القرن" على صعيد المنطقة والعالم

الثلاثاء 28 يناير 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يحذر تداعيات "صفقة القرن" على صعيد المنطقة والعالم


واغادوغو /سما/

 اطلع وفد المجلس الوطني الفلسطيني، لجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، المنعقد في عاصمة جمهورية بوركينا فاسو، واغادوغو، على آخر التطورات السياسية.

وحذر عضو المجلس الوطني نجيب القدومي من تداعيات "صفقة القرن" على صعيد المنطقة والعالم، مؤكدا موقف القيادة مقاطعة الادارة الاميركية، وعدم التعاطي مع اي حلول سياسية لا تفضي الى تحقيق ثوابت الشعب الفلسطيني المتمثلة باقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى الانتهاكات الاسرائيلية كافة بحق الشعب الفلسطيني، وتمادي حكومة نتنياهو اليمينية، بحق مدينة القدس دون رادع، مؤكدا صمود الشعب الفلسطيني امام هذه الهجمة المسعورة.

وأشاد القدومي بالرعاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وموقف الملك عبد الله الثاني الرافض بوضوح للمشاريع الأميركية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وعقب تقديم التقرير، قدمت الدول الاعضاء في لجنة فلسطين في الاتحاد مداخلات أكدت ضرورة اتخاذ المواقف الداعمة لموقف الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية الاميركية.

#المجلس الوطني #فلسطين #صفقة القرن

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