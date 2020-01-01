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نائب كويتي يؤكد موقف بلاده الداعم والثابت للقضية الفلسطينية

الثلاثاء 28 يناير 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب كويتي يؤكد موقف بلاده الداعم والثابت للقضية الفلسطينية


الكويت /سما/

 أكد عضو الشعبة البرلمانية الكويتية النائب عودة الرويعي، اليوم الثلاثاء، موقف الكويت المبدئي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية المختلفة قائلا: إنها "قضية العرب والمسلمين الجوهرية وكل ما غيرها قضايا جانبية".

جاءت تصريحات الرويعي على ھامش مشاركته  في الاجتماع الـ10 للجنة فلسطين الدائمة التابعة لاتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والمنعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ15 لمؤتمر الاتحاد في بوركينا فاسو

وقال الرويعي: إن الاجتماع بحث الجھود المبذولة بشأن القضية الفلسطينية ودور الكويت الراسخ في ھذه القضية كونھا قضية تاريخية وجوھرية.

وتابع: ان "الكويت دائما وأبدا تدعم القضية الفلسطينية وترى بأنھا القضية الجوھرية وكل ما سواھا لا يعكس الا قضايا اخرى متفرعة من ھذه القضية".

وأشار الرويعي الى ما أكدته كلمة الشعبة البرلمانية الكويتية امام الاجتماع من أن "أوجاع الفلسطينيين توجع العرب جميعا وتوجع الكويتيين، وأن ما يحدث للأمة العربية والاسلامية من خلافات ينعكس على ماھو موجود في فلسطين".

وأضاف "أكدنا أن الكويت آخر من يفكر في التطبيع وترى أن الحق الفلسطيني دائم وغير ذلك سيكون الى زوال"

#الكويت #فلسطين

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