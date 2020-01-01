الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين مشروع "صفقة القرن"

القاهرة /سما/

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، بكل قوة، مشروع "صفقة القرن".

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن هذه "الصفقة" تم وضعها بمعزل عن المجتمع الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وهي بذلك تفتح صفحة جديدة في سجل تمرد سياسات الدول الكبرى على المواثيق الدولية وخروجها السافر على هذه المواثيق.

وأضاف أن مشروع ترمب لا يتمتع بأية مصداقية سياسية، ويسقط الثوابت التاريخية والوجودية والجغرافية للفلسطينيين، وجاء لخدمة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الواسع.

وتابع أن المشروع يشكل قتلا لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، وهو بمثابة دعم أميركي لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، كما أن ترمب سيوظفه في حملته الانتخابية المقبلة لكسب الأصوات اليهودية.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة الدول العربية لاتخاذ موقف موحد لمواجهة هذا المشروع، الذي لا يلبي الأماني والحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.