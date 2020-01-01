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وقفة دعم للمعتقلين المعزولين في سجن "ريمون" ورفضا لـ"صفقة القرن"

الثلاثاء 28 يناير 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

شارك عشرات المواطنين في الخليل، في وقفة دعم وإسناد للمعتقلين داخل معتقلات الاحتلال، خاصة المعزولين في معتقل ريمون، ومنهم جمال الرجوب، وعمر خرواط، وموسى مخامرة، وإبراهيم عبد الحي، وحاتم القواسمي، وعدنان عبيات، الذين مضى على عزلهم أكثر من 15 يوما في ظروف قاسية، وتنديدا بـ"صفقة القرن" ودعما للقيادة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع إقليم حركة "فتح" إقليم الجنوب، ولجان أهالي الاسرى، في بلدة دورا جنوب الخليل.

وقال مدير الهيئة إبراهيم نجاجرة: إن معتقل ريمون يشهد حالة من التوتر الشديد، ويتعرض لهجمة احتلالية على أقسامه، مبينا أن المعتقل مغلق منذ خمسة أيام ولا يوجد تواصل مع الإدارة، كما أرجع المعتقلون وجبات الطعام مطالبين بوقف سياسة العزل، واعادة المعزولين الى الغرف.

وأجمع المتحدثون خلال الوقفة، على دعم القيادة الفلسطينية في إفشال الصفقة المشؤومة، ودعوا الى دعم الحركة الاسيرة، والتمسك بالثوابت الفلسطينية.

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