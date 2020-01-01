انتخاب هيئة ادارية جديدة لنقابة عمال النقل

رام الله / سما /

انتخب الاتحاد العام لنقابات عمال النقل في فلسطين، اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، هيئة إدارية جديدة لنقابة عمال النقل، مكونة من 20 عضواً من كافة المحافظات.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الثالث لاتحاد النقابات تحت عنوان "نحو نقابات عمالية فاعلة وموحدة معا وسويا لإسقاط صفقة القرن"، بحضور كافة النقابات الفرعية من مختلف المحافظات، بهدف انتخاب هيئة إدارية (مجلس إداري) للنقابة.

وأكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم أن المؤتمر يدلل على إيمان الاتحاد العميق بالديمقراطية والعدالة، واهتمامه بتجديد الدماء فيها، مشيدًا بالعلاقة المتبنة والقوية بين الوزارة ونقابات المهن بشكل عام والتي تنصب بالدرجة الأولى في خدمة المواطن.

بدوره، شدد مفوض المنظمات الشعبية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء كافة أشكال الانقسام البغيض الذي أثر كثيرا على قضيتنا.

من جانبه، بين نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي أن هذا المؤتمر يصب في خدمة تطوير قطاع النقل العام وبالتالي تطوير الحياة الديمقراطية وبالتالي التسهيل على المواطنين.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد: إن هناك الكثير من القضايا التي يجب أن نناضل من أجلها، وأهمها تطبيق الحد الأدنى للأجور، واتخاذ اجراءات وعقوبات رادعة لكل المخالفين لذلك، مطالبًا منظمة العمل الدولية في صياغة أفضل القوانين لضمان استثمار أموال العمال بشكل صحيح، لتعود بالفائدة عليهم، إضافة لضرورة إقرار قانون للحماية الاجتماعية يضمن كل حقوق العمال.

وبين نائب رئيس نقابة عمال النقل في فلسطين محمد سرحان، أن هذا المؤتمر هو نتاج لعمل متواصل منذ أكثر من 9 أشهر لعقد مؤتمرات فرعية في المحافظات، واليوم هو انتخاب الهيئة الادارية للنقابة، لتحمل مشاكل وهموم كل عمال قطاع النقل الى الجهات المختصة، وللمطالبة بحقوق العمال.

ولفت ممثل وزارة العمل سمير نخلة، إلى اهتمام الوزارة بعدم التدخل المباشر في قرارات النقابات ونهجها، كما أنها تقوم بمراقبة هذه النقابات بشكل لا يتم تجاوز قوانينها وأنظمتها الداخلية التي وضعتها.

من جهته، قال ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو: إن المنظمة وبالشراكة مع الحكومة الفلسطينية واتحاد نقابات عمال النقل، ماضون قدما في مراجعة قانون العمل وتشريعاته واجراءاته، وخلال الربع الأول من العام الحالي سنحظى باكتمال هذه المراجعة بكافة التدخلات المطلوبة، سواء تمكين المرأة أو الحماية الاجتماعية أو تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل يليق بواقع عمالنا وعاملاتنا.

من جانبه، أشار ممثل الاتحاد الدولي لعمال النقل ستيوارت، الى أن الانتخابات تجعل النقابة تقوم بعملها بشكل أكثر قوة لتنظيم عمال النقل وبناء نقابة فعالة.