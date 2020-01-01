وزير الاقتصاد يدعو اليابان إلى تقديم مزيد من الدعم لبرنامج العناقيد الاقتصادية

رام الله / سما /

دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الثلاثاء، الحكومة اليابانية إلى تقديم مزيد من الدعم لبرنامج الحكومة الخاص بالعناقيد الاقتصادية، بهدف تعظيم الفائدة من الميزات التنافسية لكل منطقة جغرافية.

وأشار العسيلي خلال لقائه وفدا من الخارجية اليابانية لتخطيط المساعدات اليابانية لفلسطين، بحضور السفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي، ورئيس مؤسسة جايكا للمساعدات الفنية توشيا آبي، إلى أن الوزارة أعدت المسودة الأولى لإستراتيجية العناقيد الاقتصادية ابتداءً بالخليل كعنقود صناعي، لافتا الى أن تنفيذ برنامج العناقيد يساهم في تلبية حاجات السوق المحلي ويزيد من حجم الصادرات.

واستعرض خطط الوزارة وهيئة المدن الصناعية للنهوض بالأطر التشريعية لتنشيط وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، شاكرا اليابان على استمرار دعمها تطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية وإنشاء الطريق الحصري بينها وبين الشونة الأردنية.

بدوره، أكد الوفد الياباني استمرار دعمهم القطاعات المختلفة التي تهدف إلى استدامة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مشددا على التزام اليابان بحل الدولتين لتحقيق السلام والأمن في المنطقة بأسرها.