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نادي الأسير: نقل الأسير إبراهيم غنيمات إلى المستشفى

الثلاثاء 28 يناير 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: نقل الأسير إبراهيم غنيمات إلى المستشفى


رام الله / سما /

قال نادي الأسير ، اليوم، إن تفاقماً طرأ على الوضع الصحي للأسير إبراهيم محمد سعيد غنيمات ( 42 عاماً) من بلدة صوريف قضاء الخليل، وعلى إثره نُقل إلى إحدى المستشفيات المدنية للاحتلال.

وأوضح نادي الأسير، أن غنيمات يُعاني من مشاكل في القلب منذ عام 2015، وخلال السنوات الماضية أُجريت له ثلاث عمليات جراحية، وما يزال ينتظر إجراء عملية جراحية رابعة لزراعة جهاز لتنظيم دقات القلب.

يُشار، إلى أن الأسير غنيمات معتقل منذ تاريخ 27.12.2010، وقد تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لمدة (40) يوماً، ولاحقاً صدر بحقه حُكماً بالسّجن المؤبد و(20) عاماً، وخلال الثلاث سنوات الأولى على اعتقاله، حرمت سلطات الاحتلال عائلته من زيارته، وخاض خلالها عدة إضرابات للسماح لعائلته بزيارته، كما تعرض للعزل أكثر من مرة.

يُذكر، أن غنيمات أب لأربعة أبناء، ويقبع اليوم في معتقل "ريمون".

#نادي الاسير #اسرى #سجون الاحتلال

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