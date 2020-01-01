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تقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو للمحكمة تمهيدًا لمحاكمته

الثلاثاء 28 يناير 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو للمحكمة تمهيدًا لمحاكمته


القدس المحتلة / سما /

 قدم المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لوائح الاتهام ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى محكمة القدس، تمهيدًا لمحاكمته.

واتخذ القرار بتقديم اللائحة بعد أن قرر نتنياهو سحب طلب الحصانة القضائية من الكنيست. حيث تعتبر هذه الخطوة الأولى لبدء إجراءات محاكمته.

ويتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخرق الأمانة في ثلاثة ملفات يتهم فيها بالفساد.

وستحدد محكمة القدس الوقت الذي ستبدأ فيه محاكمة نتنياهو، حيث يتوقع أن تبدأ عملية المحاكمة بعد الانتخابات المقبلة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

#نتنياهو #لوائح اتهام #فساد

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