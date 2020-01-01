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دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة ولجانها الشعبية بالمخيمات تنتفض ضد صفقة القرن

الثلاثاء 28 يناير 2020 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة ولجانها الشعبية بالمخيمات تنتفض ضد صفقة القرن


غزة / سما/

 نظمت دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية بمنظمة التحرير الفلسطينية ظهر اليوم اعتصامات على مداخل المخيمات رفضا لصفقة القرن بمشاركة ممثلي القوى الوطنية وفعاليات ومؤسسات المخيمات وممثلي عن المرأة والشباب والوجهاء والمخاتير وحشود كبيرة من جمهور اللاجئين .

وحمل المشاركون اليافطات والشعارات المنددة لصفقة القرن و كل المؤامرات التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية .

وطالب المشاركون ورؤساء اللجان الشعبية في المخيمات المجتمع الدولي وكل احرار العالم الوقوف في وجه الصفقة واسناد النضال الشعبي الفلسطيني وحقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال .

وشدد المشاركون بتمسكهم بحق العودة ورفضهم للتوطين والوطن البديل ورفضهم لصفقة القرن و لكل الحلول التي تخرج عما اقرته الشرعية الدولية .

وأكد المشاركون دعمهم للرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) رئيس دولة فلسطين وللقيادة الفلسطينية والتفافهم حولها  في مواجهة صفقة القرن.

وشدد المشاركون على اهمية انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة صفقة القرن وكل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية .

#صفقة القرن #ترامب #اللجان الشعبية
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