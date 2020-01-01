عريقات: خطة القرن تستهدف فوز نتنياهو بالانتخابات

رام الله /سما/

قال الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان الاتصالات مقطوعة كليا مع إدارة الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض منذ عامين، مضيفا أنهم عقدوا معهم 37 لقاء في بداية تشكيل إدارة ترامب.

وقال عريقات في لقاء متلفز مع شبكة (CNN) الأمريكية مساء أمس أن ما تقوم به إدارة ترامب هو لعبة غير عادلة بتاتا، متسائلا عن ماهية العلاقات الدولية التي تعطي شخصا الحق في التحكم في مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا دون استشارتنا، مضيفا أن إدارة ترمب تقوم بالإعلان الآن عن خطة القرن من اجل أن يفوز نتنياهو في الانتخابات، وقال" إن هذا أسخف ما يجري الان في الشرق الأوسط".

وأوضح أن اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والقول ان الاستيطان شرعي، وقطع الدعم المالي عن المستشفيات في القدس، والفصل العنصري (ابرتهايد) وضم الأغوار ثم يقول انه يريد التشاور مع الفلسطينيين، متسائلا" هل من الممكن أن تحاور وتشاور وتحدد مستقبلنا بالقرارات والاملاءات والسيطرة على مصيرنا؟".

وأضاف عريقات ان ما يفعله فريق ترمب هو تدمير للسلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وان هذا هو احتيال القرن.

وشدد عريقات على انه سيكون هناك إعلان قرار عربي وإجماع دولي ضد صفقة القرن، مع التأكيد على التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967.