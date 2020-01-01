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تيباس يتهم رئيس ريال مدريد بالتحكم في تقنية الفيديو

الثلاثاء 28 يناير 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيباس يتهم رئيس ريال مدريد بالتحكم في تقنية الفيديو


وكالات / سما /

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، إنه لا يحظى بدعم برشلونة وريال مدريد موضحاً في السياق نفسه، علاقته بالناديين العملاقين وموقفه من استغلال الكامب نو في القضايا السياسية.

وشكك خافيير تيباس من نزاهة ريال مدريد، حيث أشار إلى أن استخدامات “تقنية التحكيم بالفيديو” تغيرت منذ اتصال فلورنتينو بيريز برئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، مُعرباً في سياق آخر، إلى رغبته في عودة نيمار دا سيلفا وبيب جوارديولا لليجا.

وكان رئيس ريال مدريد قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني، ينتقد فيها عدم وجود معايير صارمة، إضافة إلى اتخاذ قرارات بواسطة الفيديو دون تطبيق القرارات ذاتها في مباريات أخرى.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية، قال خافيير تيباس: “سنعقد اجتماعاً في شهر مارس للحديث عن استخدامات تقنية الفيديو، لأن هناك قلق كبير لدى أندية الدوري الإسباني، كما أنه لا توجد معايير محددة”.

وتابع في نفس السياق: “الفار يتدخل بشكل زائد وتلك الأمور تتسبب في زيادة التوتر المصاحب لها، وأعتقد أن هناك فرق في تطبيق تقنية التحكيم الفيديو قبل وبعد اتصال فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) بلويس روبياليس”.

وأضاف :”لدي وجهة نظر مغايرة تماماً لوجهة نظر فلورنتينو بيريز فيما يخص الدوري الإسباني، نحن نريد أن نعطي بطولتنا الأهمية، بينما هو يريد أن يمنح الأهمية لدوري السوبر، إنه يطالب تقريباً بالاستقلال التام عن الليجا”.

وأوضح: “في برشلونة وريال مدريد لا يحبان أن أكون رئيساً لرابطة الليجا، وعلى الصعيد الشخصي فإنني لم أتحدث مع بيريز منذ أكثر من عامين، والوضع نفسه بالنسبة لبارتوميو والذي لم أتحدث معه منذ خمسة أو ستة أشهر”.

وبخصوص نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، فقد قال تيباس: “أتمنى رؤيته في الليجا خلال الموسم القادم”، وتابع في نفس السياق: “أريد أيضاً عودة جوارديولا لأنه أحد أفضل المدربين في العالم”.

واختتم بالقول: لا أحب استغلال ملعب كامب نو من أجل القضايا السياسية مثل الاستقلال، كذلك أرفض لو كان ذلك الاستغلال في صالح حزب فوكس (الحزب السياسي الذي يدعمه) بالرغم من أنني لا أغير المواقف الأيديولوجية الخاصة بي”.

#خافيير تيباس

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