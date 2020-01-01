طوارئ داخل بايرن ميونيخ بسبب..!

وكالات / سما /

فرض نادي بايرن ميونيخ الألماني حالة من الطوارئ في الوقت الحالي، من أجل التجديد لبعض لاعبيه الذين تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وتنتهي عقود الحارس مانويل نوير, والمهاجم توماس مولر, ولاعب الوسط خافي مارتينيز, والظهير ديفيد ألابا, والمدافع جيروم بواتينغ في صيف العام المقبل.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، في تصريحات لقناة "سبورت 1" الألمانية: "سنتحدث مع جميع اللاعبين الذين تقترب عقودهم من النهاية ولكن في وقت معين".

وأضاف: "سنجلس ونستمع لخططهم المستقبلية، وسيتوجب علينا اتخاذ قرارات ما، ولكن حتى الآن علينا الانتظار".

وعن مولر تحديدا, أوضح الرئيس التنفيذي: "توماس يعيش الآن ربيعا جديدا، هذا أمر مهم للغاية، نحن نحتاج أهدافه وتمريراته الحاسمة وروحه البافارية، هو لاعب مهم للغاية".

ويعيش مولر حالة من التألق منذ تولي هانز فليك تدريب بايرن في نوفمبر الماضي، خلفا للمدرب الكرواتي المقال نيكو كوفاتش، بعدما كانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيله بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية في بداية الموسم.

يشار إلى أن بواتينغ ارتبط اسمه مؤخرا بالرحيل عن البايرن إلى أرسنال الإنجليزي، بينما تحدثت تقارير أخرى عن رغبة نوير في الرحيل, بسبب قدوم حارس شالكة ألكسندر نوبل وإمكانية فقده لمكانه الأساسي.